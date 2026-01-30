LyondellBasell chute après une perte surprise au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

30 janvier - ** Les actions du fabricant de produits pétrochimiques LyondellBasell LYB.N en baisse de ~3% à $48.50 ** La société annonce une perte surprise de 26 cents par action au 4ème trimestre contre un bénéfice de 13 cents estimé par les analystes - données compilées par LSEG

** L'unité Olefins & Polyolefins-Americas de LYB a déclaré un bénéfice de base ajusté de 164 millions de dollars, en baisse par rapport aux 496 millions de dollars de l'année dernière

** LYB vise 1,3 milliard de dollars d'économies d'ici 2026 en continuant à contrôler étroitement les coûts dans un contexte de volatilité des prix des matières premières et de l'énergie

** Le groupe s'attend à générer 500 millions de dollars de flux de trésorerie supplémentaires cette année

** En 2025, les actions de LYB ont chuté de 41,7 %