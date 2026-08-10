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Lyntris vise une valorisation de 2,53 milliards de dollars pour son introduction en Bourse
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 20:31
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Lyntris cherche à atteindre une valorisation maximale de 2,53 milliards de dollars lors de son introduction à la Bourse de New York. Le fabricant de capteurs militaires et de logiciels, soutenu par Trive Capital, prévoit avec certains actionnaires de céder 24 millions d'actions à un prix compris entre 19 et 22 dollars, afin de lever jusqu'à 528 millions de dollars.

L'opération intervient dans un contexte favorable aux valeurs de défense, plusieurs entreprises du secteur ayant rejoint les marchés américains depuis avril. Créé en mai par le rapprochement d'Accelint et Vitesse, Lyntris s'est développé grâce à 12 acquisitions depuis 2018. Le groupe participe à plus de 200 programmes de défense pour les Etats-Unis et leurs alliés, sans qu'aucun ne représente plus de 7% de son chiffre d'affaires.

Le carnet de commandes de Lyntris a plus que doublé sur un an pour atteindre 923,9 millions de dollars au 30 juin. Sur les six premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires a progressé à 241 millions de dollars, contre 179,1 millions un an auparavant, tandis que sa perte nette s'est creusée de 9,7 à 13 millions de dollars. Evercore ISI, Citigroup et Guggenheim Securities pilotent l'introduction, prévue sous le symbole "LYNX".

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