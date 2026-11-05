Lyft va développer la flotte de robotaxis Waymo à Nashville d'ici la fin de l'année

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* Les trajets vers l'aéroport à bord des véhicules Waymo devraient être lancés prochainement à Nashville

* Lyft tire ses revenus à la fois des courses mises en relation et des frais de service par véhicule de sa flotte, explique son directeur financier

* Le service Flexdrive de Lyft assure l'entretien de la flotte Waymo de Nashville depuis juin

par Akash Sriram

Lyft LYFT.O prévoit de « développer considérablement » sa flotte de robotaxis Waymo à Nashville d’ici la fin de l’année, a annoncé jeudi la société, qui intensifie ses efforts pour tirer davantage de revenus des voitures autonomes, à la fois en gérant les flottes et en mettant en relation les passagers avec celles-ci.

À Nashville, l’entreprise est rémunérée de deux manières: grâce aux courses Waymo réservées sur son application, et grâce à une redevance pour chaque véhicule disponible dont elle assure l’entretien, la recharge et le nettoyage, a expliqué à Reuters le directeur financier Michael Brous.

« Nous sommes rémunérés lorsque ces véhicules quittent le dépôt, donc par voiture disponible », a précisé M. Brous.

Les trajets vers l’aéroport à bord des véhicules autonomes Waymo seront également « bientôt disponibles », selon l’entreprise.

La division Flexdrive de Lyft assure la maintenance de la flotte de Nashville depuis juin, tandis que Lyft a ouvert en octobre un dépôt de 80 000 pieds carrés dans la ville. Waymo est la division dédiée à la conduite autonome d’Alphabet ( GOOGL.O ).

M. Brous s’est montré optimiste quant au partenariat avec Nashville, mais a refusé de communiquer la taille de la flotte ou les chiffres d’utilisation, deux indicateurs courants permettant de mesurer les progrès d’un service de robotaxis.

« Les premiers signes indiquent que nous faisons du bon travail, comme en témoignent l’extension de la zone de desserte, l’augmentation de la flotte et la mise en place de trajets vers l’aéroport; nous poursuivrons ensuite sur cette lancée », a déclaré M. Brous.

M. Brous a également indiqué que le déploiement à grande échelle des robotaxis prendrait « beaucoup de temps », invoquant des défis liés au matériel, à la réglementation et à l’exploitation, ainsi qu’une opposition plus générale à l’IA concernant les centres de données et les pertes d’emplois.

La co-directrice générale de Waymo, Tekedra Mawakana, a déclaré mercredi à Bloomberg News que l’entreprise mettrait fin à son accord d’exclusivité avec Uber à Austin et Atlanta à compter de janvier 2028.

Par ailleurs, le bénéfice d'exploitation ajusté de Lyft a progressé de 47 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 203,9 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 194 millions de dollars, selon les données de LSEG. Ses prévisions concernant le chiffre d’affaires brut et le bénéfice d'exploitation ajusté pour le quatrième trimestre étaient globalement conformes aux estimations de Wall Street.