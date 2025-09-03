 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lyft se maintient après la vente d'une dette convertible de 450 millions de dollars
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 12:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de la société de covoiturage Lyft LYFT.O se négocient autour de la ligne d'équilibre avant le marché après avoir obtenu une levée de fonds ** La sociétéLYFT , basée à San Francisco en Californie,a annoncé le prix () de 450 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % sur 5 ans (CBs)

** Le prix de conversion initial a été fixé à 23,52 $, soit 40 % de plus que la dernière transaction de l'action mardi ** Les actions de LYFT ont terminé la séance mardi en hausse de 3,6 % à 16,80 $ après que la société a dévoilé l'offre à des fins générales, y compris le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et les acquisitions potentielles et les transactions stratégiques

** La société a également l'intention d'utiliser environ 37,8 millions de dollars du produit net pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées pour compenser la dilution, et environ 95,7 millions de dollars pour racheter ses actions à des acheteurs de la dette

** Le prix plafond de 33,60 $ est le double de la dernière clôture de l'action

** Jusqu'à mardi, les actions ont progressé de 30 % depuis le début de l'année **47 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 32 la considèrent comme un "maintien" et le prix cible médian est de 16 $, selon les données de LSEG

