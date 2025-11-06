Lyft mise sur l'expansion mondiale et les petites villes pour stimuler sa croissance

Les trajets premium à forte marge de Lyft augmentent de 50 % au troisième trimestre

L'acquisition de Freenow devrait ajouter 6 millions de passagers d'ici 2026

Croissance du chiffre d'affaires de 10,7% au 3ème trimestre, légèrement inférieure à l'estimation de 11,5%

Lyft prévoit une augmentation des réservations pour la période des fêtes de fin d'année

L'incursion de Lyft LYFT.O sur les marchés mondiaux et dans les petites villes américaines contribuera à alimenter la croissance, a déclaré mercredi la société de covoiturage, tout en prévoyant des réservations en hausse pour la saison des voyages de vacances, qui est très importante.

Les actions de la société, en hausse d'environ 56 % cette année, ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges prolongés.

Lyft a déclaré que Freenow, ses opérations européennes, qu'elle a acquises plus tôt cette année, devrait ajouter plus de six millions de passagers à sa plateforme en 2026. Sa pénétration des marchés américains sous-pénétrés, en particulier les villes universitaires, a représenté environ 70 % de la croissance au troisième trimestre.

"Il faut s'attendre à ce qu'une bonne partie de notre croissance vienne de là à l'avenir", a déclaré le directeur général David Risher.

Lyft a dit s'attendre à des réservations brutes comprises entre 5,01 milliards et 5,13 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 4,98 milliards de dollars, selon des données compilées par LSEG.

"Après deux trimestres difficiles, Lyft augmente ses bénéfices et ses ventes d'une année sur l'autre à un rythme à deux chiffres, preuve que la stratégie de retour de l'entreprise fonctionne", a déclaré Andrew Rocco, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

Le grand rival Uber UBER.N a également prévu des réservations supérieures aux estimations pour le trimestre des fêtes de fin d'année mardi, la croissance du chiffre d'affaires de sa division de covoiturage s'étant accélérée au cours du trimestre de septembre.

Le chiffre d'affaires de Lyft au troisième trimestre a atteint un niveau record de 1,69 milliard de dollars, mais la croissance de 10,7 % a été légèrement inférieure aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 11,5 %.

Entre-temps, la stratégie de montée en gamme de Lyft gagne également du terrain dans le pays, avec des trajets premium à forte marge en hausse de 50% au cours du trimestre rapporté et un nouveau partenariat avec United Airlines UAL.O devrait aider à capturer les voyages lucratifs d'entreprise et d'aéroport.

Lyft a enregistré un bénéfice de base ajusté de 138,9 millions de dollars au cours du troisième trimestre, légèrement inférieur à l'estimation de 140 millions de dollars.