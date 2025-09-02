Lyft gagne du terrain et résiste à la faiblesse du marché après le dévoilement de l'accord sur les obligations convertibles

2 septembre - ** Les actions de la société de covoiturage Lyft LYFT.O ont augmenté de 2,7 % pour atteindre 16,66 $ et se rapprocher des sommets de la séance dans les échanges de mardi après-midi, défiant une bande d'actions globalement austère alors qu'elle recherche des capitaux frais

** Le Nasdaq .IXIC est en baisse de plus de 1%, alors que l'incertitude sur les tarifs douaniers pèse .N **LYFT, basée à San Francisco, Californie,a annoncé tôt mardi ()

une offre privée d'obligations convertibles de 450 millions de dollars (CBs) à échéance 2030

** La société a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et les acquisitions potentielles et les transactions stratégiques

** Elle prévoit également d'utiliser le produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour compenser la dilution, et de racheter jusqu'à 100 millions de dollars de ses actions à des acheteurs d'obligations convertibles

** Jusqu'à vendredi, l'entreprise avait une capitalisation boursière d'environ 6,6 milliards de dollars

** Avec l'opération de mardi, les actions de LYFT ont augmenté de ~29% depuis le début de l'année ** Le mois dernier, LYFT a affiché un manque à gagner trimestriel et a fourni des prévisions de réservations optimistes sur l'expansion européenne ** Sur 47 analystes couvrant LYFT, la répartition des recommandations est de 15 " achat fort " ou " achat " et 32 " maintien "; le PT médian est de 16 $, selon les dernières données de LSEG