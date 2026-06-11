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Lyft et Uber poursuivent la ville de New York en justice pour faire annuler la loi sur la fidélisation des chauffeurs
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lyft et Uber affirment qu'une nouvelle loi les oblige à garder des chauffeurs dangereux

* La loi entrera en vigueur le 28 juillet, après le rejet du veto de l'ancien maire Adams

* Les responsables municipaux de New York défendent la loi, en mettant l'accent sur le respect des procédures pour les chauffeurs travaillant via des applications

par Jonathan Stempel

Lyft LYFT.O s'est joint à Uber Technologies UBER.N pour intenter un procès contre la ville de New York afin de bloquer une nouvelle loi qui, selon eux, les obligerait à garder sur leurs plateformes des conducteurs dangereux qui menacent la sécurité du public et des passagers. La plainte de Lyft a été déposée mercredi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan, 24 heures après qu'Uber eut intenté une action en justice . Les deux entreprises contestent la loi locale 52 de 2026, qui empêche de manière générale les grandes entreprises de covoiturage de licencier rapidement des chauffeurs en l'absence d'une "raison économique valable" ou d'un "motif valable".

Les entreprises ont déclaré que la loi visant les "désactivations abusives" violait leurs droits à une procédure régulière et à la liberté d'expression garantis par la Constitution américaine.

Elles ont également déclaré que la loi risquait de causer un préjudice irréparable en portant atteinte à leur réputation et à leur image de marque, tout en laissant sur la route des chauffeurs dangereux, y compris ceux accusés d’inconduite sexuelle.

Lyft a qualifié la loi de "dangereuse" et Uber de "irresponsable". La loi devait entrer en vigueur le 28 juillet, après que le conseil municipal eut, en janvier, annulé à une écrasante majorité le veto de l'ancien maire Eric Adams.

Un porte-parole du service juridique de la ville de New York a déclaré jeudi que les deux affaires étaient en cours d'examen.

Uber et Lyft, toutes deux basées à San Francisco, ont été critiquées pour ne pas en faire assez pour empêcher les chauffeurs de maltraiter les passagers ou de commettre des fraudes. Au 1er juin, Uber faisait l'objet de 3.571 poursuites judiciaires et Lyft de 54 poursuites dans le cadre d'un litige national devant le tribunal fédéral de San Francisco, accusant des chauffeurs d'inconduite sexuelle.

En contestant la loi de la ville de New York, Lyft et Uber se sont opposés à l'obligation de donner un préavis de 14 jours aux chauffeurs avant de les licencier, et à la possibilité de réembaucher des chauffeurs désactivés depuis 2019 au seul motif qu'ils n'avaient pas reçu ce préavis.

Elles se sont également opposées, pour des raisons de confidentialité, à l'obligation faite aux passagers de détailler les faits d'inconduite présumés aux chauffeurs accusés, et ont contesté le renforcement de la charge de la preuve lors de la défense contre les chauffeurs qui contestent leur désactivation devant les tribunaux ou en arbitrage. La présidente du Conseil municipal, Julie Menin, et le conseiller municipal Shekar Krishnan, principal promoteur de la loi, ont déclaré qu'ils espéraient que la loi serait confirmée par le tribunal et que le Conseil "se battrait pour garantir à tous les chauffeurs travaillant via une application les protections fondamentales d'une procédure régulière".

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