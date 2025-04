Lyft: acquisition de FreeNow pour se développer en Europe information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Lyft a annoncé mercredi avoir conclu un accord définitif avec BMW et Mercedes-Benz en vue d'acquérir leur plateforme FreeNow, spécialisée dans la réservation de taxis, pour un montant de 197 millions de dollars (environ 175 millions d'euros) en numéraire.



Dans un communiqué, le groupe de San Francisco souligne qu'il s'agit de son opération de croissance externe la plus importante réalisée en dehors de l'Amérique du Nord.



La transaction doit lui permettre de doubler son marché potentiel pour atteindre plus de 300 milliards de trajets par an et d'augmenter ses facturations brutes annualisées d'environ un milliard d'euros.



Il est prévu que FreeNow poursuive ses activités comme elle le fait aujourd'hui, son équipe de management et ses employés devant rester en place.



L'application est aujourd'hui présente dans neuf pays et plus de 150 villes en Irlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Pologne, en France et en Autriche.



Si la plateforme propose plusieurs services de mobilité comme les VTC, l'autopartage, la location de voitures ou les vélos électriques, les taxis représentent environ 90% de ses réservations brutes.



Dans des villes comme Dublin, Londres, Athènes, Berlin, Barcelone, Madrid ou Hambourg, les véhicules haut de gamme constituent une part importante de la flotte.



La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2025, sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles.





