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Lycia Therapeutics s'envole lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse revalorisée à 317,5 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 18:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

23 octobre - ** L'action de Lycia Therapeutics LYCA.O bondit de 27,5 % lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse américaine revalorisée à 317,5 millions de dollars

** Le titre du développeur de médicaments a ouvert à 28,55 dollars l'action, contre un prix d'introduction en bourse de 18 dollars

** LYCA, société basée à South San Francisco, en Californie, a vendu 17,6 millions d’actions au prix le plus élevé de la fourchette annoncée, comprise entre 16 et 18 dollars

** La fenêtre d’introduction en bourse de l’automne 2026 a principalement tourné autour des biotechnologies, les coûts d’emprunt en hausse et les marchés instables limitant les autres secteurs

** Cette période a été marquée par des reports très médiatisés, les investisseurs se montrant plus sélectifs

** LYCA, fondée par Carolyn Bertozzi, lauréate du prix Nobel, développe des médicaments destinés au traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et allergiques

** Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI et Guggenheim Securities ont agi en tant que co-chefs de file pour l’offre de LYCA

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