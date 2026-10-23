Lycia Therapeutics s'apprête à prendre son envol lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse à 317,5 millions de dollars

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23 octobre - ** Lycia Therapeutics LYCA.O devrait ouvrir en hausse lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse à 317,5 millions de dollars

** Le développeur de médicaments devrait ouvrir à 20 dollars par action, contre un prix d'introduction en bourse de 18 dollars

** Basée à South San Francisco, en Californie, LYCA a vendu 17,6 millions d’actions dans le haut de la fourchette de prix annoncée, comprise entre 16 et 18 dollars

** La fenêtre d’introduction en bourse de l’automne 2026 a principalement tourné autour des biotechnologies, les coûts d’emprunt en hausse et la volatilité des marchés limitant les autres secteurs

** Cette période a été marquée par des reports très médiatisés, les investisseurs se montrant de plus en plus sélectifs

** Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI et Guggenheim Securities ont agi en tant que co-chefs de file pour l’offre de LYCA