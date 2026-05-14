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LY et Bain rehaussent leur offre sur le site japonais Kakaku.com, dépassant ainsi celle d'EQT
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 03:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LY Corp 4689.T , soutenue par SoftBank, a annoncé jeudi qu'elle et Bain Capital avaient relevé leur offre sur Kakaku.com 2371.T , valorisant la place de marché en ligne à 4 milliards de dollars, soit un montant supérieur à l'offre concurrente de la société d'investissement suédoise EQT EQTAB.ST .

* LY, qui détient l'application de messagerie LINE et Yahoo Japan, a déclaré proposer désormais 3 232 yens par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. Ce montant est en hausse par rapport aux 3 000 yens par action proposés il y a une semaine. EQT a également proposé 3 000 yens par action dans le cadre d'une transaction soutenue par le conseil d'administration de Kakaku.com, a annoncé mardi.

* « Dans le contexte actuel de transformation induite par l’essor de l’IA générative, les activités exploitées par Kakaku.com... sont considérées comme ayant une valeur stratégique extrêmement élevée », a déclaré LY.

* Les actions de Kakaku.com s'échangeaient autour de 3 400 yens, en baisse de 0,5 %, ce qui indique que certains investisseurs s'attendent à ce que la guerre des enchères se poursuive. Les actions de LY ont reculé de 0,7 %.

* Kakaku.com exploite le site de comparaison de prix Kakaku.com, la plateforme d'avis et de réservation de restaurants Tabelog et le service de recherche d'emploi Kyujin Box.

* Kakaku.com a déclaré mardi, lors de l'annonce de sa recommandation en faveur de l'offre d'EQT, que Digital Garage

4819.T et KDDI 9433.T , qui détiennent ensemble 38,1 % de la société, avaient accepté de vendre leurs actions.

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KDDI
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LY CORP
2,8100 USD OTCBB 0,00%
SOFTBANK GROUP
33,745 EUR Tradegate +6,79%
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