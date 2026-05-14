LY et Bain rehaussent leur offre pour valoriser la société japonaise Kakaku à 4 milliards de dollars, dépassant ainsi celle d'EQT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* LY et Bain proposent 3 232 yens par action

* EQT propose 3 000 yens par action dans le cadre d'une offre publique d'achat lancée cette semaine

* EQT se dit confiant quant à l'attrait de son offre

(Rédaction, ajout de la réponse d'EQT)

LY Corp 4689.T , filiale de SoftBank, a déclaré jeudi qu'elle et Bain Capital avaient relevé leur offre sur Kakaku.com 2371.T , valorisant l'opérateur du site de comparaison de prix à 4 milliards de dollars, soit un montant supérieur à l'offre concurrente de la société d'investissement suédoise EQT EQTAB.ST .

Qualifiant les activités de Kakaku de « très hautement stratégiques » compte tenu de l'essor de l'intelligence artificielle générative, LY, qui détient l'application de messagerie Line et Yahoo Japan, a déclaré proposer désormais 3 232 yens par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.

Ce montant est supérieur de 7,7 % à son offre précédente de 3 000 yens par action.

Une offre publique d'achat lancée mercredi par EQT, qui vise à privatiser l'entreprise et bénéficie du soutien unanime du conseil d'administration de Kakaku, valorise également la société à 3 000 yens par action.

EQT a déclaré rester confiant dans l'attrait de son offre en cours, juridiquement contraignante.

Elle estime qu'elle apporterait « une certitude d'exécution, une expertise sectorielle pertinente et une perspective à long terme pour soutenir la prochaine phase de croissance de la société », a déclaré un porte-parole à Reuters.

Kakaku, qui exploite le site de comparaison de prix Kakaku.com, la plateforme d'avis et de réservation de restaurants Tabelog et le service de recherche d'emploi Kyujin Box, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

LES COURS DES ACTIONS LAISSENT ENVISAGER LA POURSUITE DE LA GUERRE D'ENCHÈRES

L'action Kakaku a progressé de 0,7 % à 3 450 yens dans l'après-midi, ce qui indique que certains investisseurs s'attendent à ce que la guerre des enchères se poursuive.

Les actions de LY, qui fait partie du conglomérat d'investissement technologique SoftBank 9984.T , ont reculé de 2,2 %.

Les entreprises japonaises sont de plus en plus ciblées par les investisseurs étrangers, les réformes de gouvernance les encourageant à repenser leur structure de capital et à se montrer plus ouvertes à une privatisation.

L'année dernière, dans ce qui a été considéré comme un tournant pour les fusions-acquisitions au Japon, deux sociétés mondiales de capital-investissement se sont livré une bataille pour racheter le développeur de logiciels Fuji Soft 9749.T , KKR KKR.N l'emportant finalement sur Bain.

Si le gouvernement encourage les fusions-acquisitions, les autorités renforcent également la surveillance des opérations, craignant que des investisseurs activistes et des acquéreurs étrangers ne ciblent les entreprises.

Les entreprises ne sont pas tenues d'accepter des offres publiques d'achat non sollicitées, même lorsqu'elles s'accompagnent de primes importantes, a déclaré un responsable gouvernemental en février.

Digital Garage 4819.T et KDDI 9433.T , qui détiennent ensemble 38,1 % de Kakaku, ont accepté de vendre leurs actions dans le cadre de l'offre publique d'achat d'EQT. KDDI a refusé de commenter. Digital Garage n'a pas répondu à une demande de commentaires.