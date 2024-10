Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: vente de Off-White à Bluestar Alliance information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - LVMH annonce la vente de Off-White, marque internationale de streetwear de luxe fondée en 2012 par Virgil Abloh, à la société de gestion de marques basée à New York Bluestar Alliance, une transaction dont les termes ne sont pas divulgués.



'Bluestar Alliance partage avec les équipes LVMH son engagement à respecter l'intégrité créative, et LVMH est convaincu qu'avec ce nouveau partenaire, Off-White continuera d'innover tout en préservant l'esprit et les valeurs de la marque', affirme le géant du luxe.





Valeurs associées LVMH 688,50 EUR Euronext Paris 0,00%