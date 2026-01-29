 Aller au contenu principal
LVMH va accueillir la directrice générale d'Expedia à son conseil d'administration
29/01/2026

LVMH a annoncé jeudi qu'il allait proposer la nomination à son conseil d'administration de la femme d'affaires Ariane Gorin, l'actuelle directrice générale de la plateforme de réservations de voyages Expedia, afin que celle-ci lui apporte, entre autres, son expertise dans le domaine des nouvelles technologies.

Cette cooptation intervient alors que Marie-Laure Sauty de Chalon, l'ancienne PDG d'Auféminin, a fait part au géant du luxe de son souhait de ne pas voir son mandat d'administratrice renouvelé au-delà de ses douze années d'exercice.

Cité dans un communiqué, Bernard Arnault, le président-directeur général du groupe LVMH, salue l'arrivée d'une dirigeante "aguerrie et visionnaire", dont l'aptitude à relever les défis complexes est largement reconnue, tout en qualifiant son parcours international de "remarquable".

Avant d'assumer le poste de directrice générale d'Expedia en mai 2024, Ariane Gorin a occupé plusieurs postes de direction chez Expedia pendant plus de 11 ans.

Elle avait passé auparavant 10 années chez Microsoft après avoir été consultante au Boston Consulting Group, à San Francisco et à Paris.

La cadre dirigeante, qui réside actuellement à Seattle, a vécu en Europe pendant 23 ans. Elle a notamment siégé au conseil d'administration du groupe de ressources humaines Adecco.

Sa nomination sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du groupe, qui doit se tenir le 23 avril.

