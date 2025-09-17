LVMH unifie ses systèmes de paiement grâce à Adyen
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 13:20
Après un déploiement progressif, ses solutions sont aujourd'hui en place dans près de 50 maisons du groupe, incluant celles de mode et maroquinerie, d'hôtellerie d'exception, de montres et joaillerie, de beauté ainsi que ses grands magasins.
La mise en place des solutions Adyen apporte des bénéfices concrets dès les premières phases de déploiement, dont une meilleure expérience client, une réduction significative des saisies manuelles et une approche unifiée des paiements.
'Avec plus de 1000 points de vente déployés aux quatre coins du monde (incluant les régions Europe, APAC, Amériques...), la réussite du projet repose également sur un accompagnement sur mesure, boutique par boutique', ajoute le Néerlandais.
Valeurs associées
|508,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,18%
