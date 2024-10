Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: un campus de formation environnementale inauguré information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie environnementale 'Life 360', LVMH fait part de l'inauguration, à proximité de Paris, du premier campus de formation de sa 'Life Academy' sur le site de l'Association de la Vallée de la Millière, fondée par Yann Arthus-Bertrand.



Ce partenariat stratégique, qui englobe un mécénat pour la rénovation des bâtiments et l'aide au réensauvagement du site, participe à l'objectif du groupe de luxe de former, d'ici 2026, 100% de ses collaborateurs aux enjeux du développement durable.



En 2023, LVMH et ses maisons ont intensifié leurs efforts en matière de sensibilisation et de formation environnementale représentant plus de 68.000 heures de formations dispensées à ses collaborateurs dans le monde, soit le double de l'année précédente.





