LVMH : un bénéfice net 2024 en recul de 17%

(AOF) - LVMH , numéro un mondial du luxe, a fait état d'un bénéfice inférieur aux attentes sur l'ensemble de l'année 2024, pénalisé notamment par la faiblesse de la demande chinoise. Le groupe aux 75 maisons de luxe a déclaré un bénéfice net en recul de 17%, à 12,55 milliards d'euros, là où le consensus ciblait 13,52 milliards d'euros. Le résultat opérationnel ressort en repli de 14%, à 19,57 milliards d'euros (contre 20,34 milliards de consensus) alors que le chiffre d'affaires a baissé de 2% à 84,68 milliards d'euros (contre 84,10 milliards de consensus).

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires s'affiche en légère hausse (+1%) contre une croissance de 13% un an plus tôt.

"La croissance se poursuit malgré un environnement économique et géopolitique difficile, et une base de comparaison élevée après les années de croissance exceptionnelle post-Covid", a commenté LVMH dans un communiqué.

Au quatrième trimestre, les ventes ont atteint 23,93 milliards d'euros, en hausse de 1% à taux de change et périmètre constants, après un recul de 3% au troisième trimestre en données comparables.

Ce redressement a été porté par l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe, a indiqué LVMH.

"Avec toujours la plus grande vigilance de gestion et notre obsession pour la désirabilité de nos créations, nous abordons l'année 2025 avec confiance", a commenté Bernard Arnault, le président-directeur général du groupe.

