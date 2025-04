LVMH: trois nominations chez Fendi, Louis Vuitton et Kenzo information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 12:05









(CercleFinance.com) - LVMH annonce la nomination de Ramon Ros comme CEO de Fendi, à compter du 1er juillet. Précédemment president & CEO, Mainland China chez Louis Vuitton, il a joué un rôle clé dans le développement de la marque, ainsi que dans la constitution d'une équipe locale.



Il sera remplacé dans ses fonctions actuelles par Daniel DiCicco, à compter du 28 avril. Basé à Shanghai, Daniel DiCicco rejoint LVMH avec déjà une carrière internationale, notamment en Asie. Depuis 2018, il dirigeait les activités retail d'Apple au niveau mondial.



Enfin, Charlotte Coupé est nommée CEO de Kenzo, à compter du 1er mai, succédant à Sylvain Blanc qui quitte le groupe de luxe pour entreprendre de nouveaux projets. Elle occupe actuellement le poste de buisiness unit director chez Louis Vuitton.





