LVMH: titre en hausse, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - LVMH gagne plus de 2% à Paris alors que Morgan Stanley a relevé ce jour sa recommandation sur le titre, passant de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours porté de 630 à 820 euros.



S'il reconnaît que le géant du luxe va devoir face face à un certain nombre de difficultés cette année, l'analyste souligne aussi que ses perspectives se sont largement éclaircies ces dernières semaines.



Morgan Stanley mentionne non seulement les tendances plus porteuses au sein du secteur, mais aussi des éléments plus spécifiques aux marques du groupe, comme Vuitton, Tiffany ou Bulgari.



Concernant Dior, qui a donné quelques soucis au groupe l'an dernier, l'intermédiaire estime que la griffe devrait bénéficier de la prochaine arrivée de Jonathan Anderson à la direction de la création.



Par ailleurs, sur la base d'un PER de 24,8x, le professionnel considère que le titre offre encore un potentiel de hausse en termes de valorisation à l'heure actuelle.





Valeurs associées LVMH 751,00 EUR Euronext Paris +2,30%