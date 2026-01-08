 Aller au contenu principal
OVH : CA +6% au T1 avec le segment "cloud" public, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 07:56

Le logo de OVH

Le logo de OVH

OVH a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 6,0% sur ‍un an au premier trimestre, 275,3 millions d'euros, porté par la progression soutenue du "cloud" public.

Le groupe, entré au SBF en ‌juin 2025, enregistre une croissance de 15,8% de son segment cloud public au premier trimestre, citant dans un communiqué "l'acquisition de ​nouveaux clients Starters et la capacité à faire de ⁠l'up-sell et du cross-sell notamment auprès des Scalers et aux Corporate".

Le cloud privé progresse de 4,0% sur ⁠un an, tandis ‍que le Webcloud avance de 2,3%, selon le ⁠communiqué.

Le marché français affiche une croissance de 5,1% à données comparables au premier trimestre, tandis que la région Europe (hors France) ​progresse de 4,1%. Le "reste du monde" affiche une hausse de 10,5%, portée par l'expansion du "cloud" public aux États-Unis.

Le groupe confirme l'ensemble ⁠de ses objectifs pour l'exercice 2026, dont une ​croissance organique comprise entre 5% et 7% et ​un Free Cash-Flow ​positif.

Le groupe a enregistré un taux de rétention net du chiffre ​d'affaires de 105% à ⁠données comparables, ce qui indique une augmentation des dépenses des clients existants.

Le président-directeur Général Octave Klaba souligne la poursuite de l'expansion des régions public cloud 3AZ, avec une ouverture prévue à Berlin ‌début 2027, ainsi que la signature de contrats avec des clients aux exigences de sécurité élevées comme LCH, ainsi que plusieurs contrats OPCP.

Il mentionne également un partenariat avec SambaNova destiné à améliorer la performance de l'inférence d'IA.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité ‌par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

OVHCLOUD
7,8950 EUR Euronext Paris +5,13%
