 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 844,09
+0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LVMH se distingue, Goldman Sachs confiant avant les ventes du 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 10:21

Le titre LVMH était l'un des principaux contributeurs à la hausse de l'indice CAC 40 vendredi matin à la Bourse de Paris à la faveur d'une note favorable de Goldman Sachs, qui a relevé son objectif de cours sur le géant du luxe en perspective de la prochaine publication des ventes du 3ème trimestre, prévue le mois prochain.

Vers 10h00, l'action gagne 2,4%, signant l'une des quatre meilleures performances du CAC, et revient ainsi en direction de plus hauts de quatre mois.

Dans une note publiée dans la soirée d'hier, les analystes de Goldman espèrent que les chiffres trimestriels qui paraîtront en octobre montreront que le pire est désormais passé pour la division-phare du groupe, la Mode & Maroquinerie, et que ceux-ci témoignent d'une éventuel point d'inflexion au niveau de l'activité.

Alors que les ventes de la branche avaient chuté de 9% à taux de change constants au 2ème trimestre, le bureau d'études indique s'attendre à ce que leur repli soit plus limité au 3ème trimestre, de l'ordre de 2%, soit un peu mieux que la prévision moyenne du marché qui anticipe un recul de 3%.

Au-delà d'une base de comparaison jugée favorable, Goldman pense que les clients chinois pourraient recommencer à dépenser davantage, mais souligne aussi que LVMH a fait le choix de continuer à investir malgré le contexte difficile, avec de nouveaux projets comme le lancement de LV Beauté, le partenariat avec la Formule 1 ou de nouveaux concepts de magasins, ce qui pourrait attirer plus de visiteurs et augmenter les ventes.

Affichant sa confiance, Goldman Sachs relève son objectif de cours sur le titre de 600 à 625 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur l'action qu'il maintient dans sa sélection de valeurs préférées 'Conviction List'.


Valeurs associées

LVMH
516,0000 EUR Euronext Paris +1,82%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les deux principaux acteurs de HPI Audrey Fleurot, qui interprète Morgane Alvaro, et Mehdi Nebbou (Adam Karadec) à Lille le 28 mars 2025 ( AFP / Sameer Al-Doumy )
    Forte audience mais pas de record pour les adieux de la série phénomène HPI
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:34 

    L'ultime épisode de HPI, jeudi soir sur TF1 , a attiré 5,6 millions de téléspectateurs, un très bon score d'audience mais qui reste toutefois loin des records atteints par la série phénomène à ses débuts, selon les chiffres de Médiamétrie publiés vendredi. Diffusé ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump signe un décret sur TikTok à la Maison Blanche, à Washington, aux Etats-Unis, le 25 septembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Les riches soutiens de Trump vont prendre les rênes de TikTok aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:18 

    Donald Trump a signé jeudi un décret définissant les contours de la cession des activités américaines de TikTok à plusieurs de ses riches soutiens, tandis que la maison mère de la plateforme chinoise ne conservera qu'une participation minoritaire. Depuis le Bureau ... Lire la suite

  • Illustration du président des États-Unis Donald Trump et le drapeau américain
    Droits de douane US sur les poids-lourds, des médicaments et des meubles, dit Trump
    information fournie par Reuters 26.09.2025 10:17 

    par David Shepardson Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en hausse de 0,76%
    information fournie par AFP 26.09.2025 10:15 

    La Bourse de Paris gagne du terrain vendredi, digérant de nouveaux droits de douane américains annoncés par Donald Trump en attendant la publication d'un indice d'inflation aux Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 prenait 59,24 points (+0,76%) vers 10H00, à 7.854,66 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank