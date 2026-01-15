LVMH : retombe sur 625E, support oblique menacé
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 19:11
LVMH repasse sous sa MM50 (630E) et pourrait glisser vers 587E (MM100) avant de retrouver un palier de soutien vers 535E, ce qui correspond à la MM200 ainsi qu'au support testé le 14 octobre dernier (540,4E).
Valeurs associées
|625,7000 EUR
|Euronext Paris
|-1,91%
