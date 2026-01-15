 Aller au contenu principal
LVMH : retombe sur 625E, support oblique menacé
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 19:11

LVMH oscille depuis le 12 novembre au sein d'un biseau dont la borne supérieure gravite vers 650 tandis que la base est délimité par une oblique ascendante située vers 625E.
LVMH repasse sous sa MM50 (630E) et pourrait glisser vers 587E (MM100) avant de retrouver un palier de soutien vers 535E, ce qui correspond à la MM200 ainsi qu'au support testé le 14 octobre dernier (540,4E).

LVMH
625,7000 EUR Euronext Paris -1,91%
