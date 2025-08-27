 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 761,61
+0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LVMH : remonte à 1% des 500E et à 2% de la résistance estivale des 505E
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 13:57

(Zonebourse.com) - Locomotive du CAC40 (+0,5%), LVMH remonte à 1% des 500E et se retrouve à 2% de la résistance estivale des 505E testée le 10 juillet dernier.
En cas de franchissement, le titre s'ouvrirait le chemin du retracement de la résistance des 540E de la mi-mai.

Valeurs associées

LVMH
498,1500 EUR Euronext Paris +2,45%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank