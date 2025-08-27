LVMH : remonte à 1% des 500E et à 2% de la résistance estivale des 505E information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 13:57









(Zonebourse.com) - Locomotive du CAC40 (+0,5%), LVMH remonte à 1% des 500E et se retrouve à 2% de la résistance estivale des 505E testée le 10 juillet dernier.

En cas de franchissement, le titre s'ouvrirait le chemin du retracement de la résistance des 540E de la mi-mai.





Valeurs associées LVMH 498,1500 EUR Euronext Paris +2,45%