LVMH : remonte à 1% des 500E et à 2% de la résistance estivale des 505E
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 13:57
En cas de franchissement, le titre s'ouvrirait le chemin du retracement de la résistance des 540E de la mi-mai.
Valeurs associées
|498,1500 EUR
|Euronext Paris
|+2,45%
