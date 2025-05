LVMH : rechute de -3,5% sous 507E information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 17:05









(CercleFinance.com) - LVMH ricoche sous 538E et rechute de -3,5% vers 506,7E et devrait retrouver du soutien vers 498,25E, le 'gap' du 9 mai.

Mais le principal soutien demeure le plancher des 484E, testé à une demi-douzaine de reprise entre le 7 avril et le 9 mai.







Valeurs associées LVMH 507,3000 EUR Euronext Paris -3,41%