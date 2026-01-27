 Aller au contenu principal
LVMH réalise un résultat net part du Groupe de 10,9 milliards d'euros en 2025 en baisse de -13%
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 18:11

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise en 2025 des ventes de 80,8 milliards d'euros en baisse de -5% par rapport à l'année 2024 (-1% en organique). Au quatrième trimestre, la croissance organique des ventes est de 1 %, en ligne avec le troisième trimestre.

L'activité Mode et Maroquinerie voit ses ventes baisser en 2025 à 37 770 millions d'euros (-5% en organique), avec une amélioration au second semestre. Le résultat opérationnel courant sur 2025 ressort à 13 209 millions d'euros (en repli de -13%).

Les ventes des Vins et Spiritueux baissent de 5 % à 5 358 millions d'euros (en organique) en 2025. Le résultat opérationnel courant diminue de 25 % à 1 016 millions d'euros.

L'activité Montres et Joaillerie réalise une croissance organique de ses ventes de 3 % en 2025 à 10 486 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est en baisse de 2 % à 1 514 millions d'euros.

La croissance organique des ventes de l'activité Distribution sélective est de 4 % à 18 348 millions d'euros en 2025. Le résultat opérationnel courant est en croissance de 28 % à 1 780 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant 2025 du groupe s'établit à 17,8 milliards d'euros en repli de -9% par rapport à 2024 et fait ressortir une marge opérationnelle de 22 %, impactée par l'évolution des devises.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 10,9 milliards d'euros en baisse de -13% par rapport à 2024. Le cash flow disponible d'exploitation s'élève à 11,3 milliards d'euros, en hausse de 8 %.

