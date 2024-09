LVMH : prise de participation indirecte au capital de Moncler

A la Bourse de Milan, Moncler gagne plus de 10% à 57,48 euros.

(AOF) - LVMH a dévoilé l’acquisition d’une participation de 10% dans Double R, le véhicule d'investissement contrôlé par le holding de Remo Ruffini, qui possède une participation de 15,8% dans Moncler, indique Reuters. Double R portera sa participation dans le spécialiste des doudounes haut de gamme et de vêtements de ski jusqu’à 18 mois au cours des 18 prochains mois. Il bénéficiera pour ce faire des fonds propres apportés par le groupe de luxe français. Pour sa part, LVMH augmentera son investissement dans Double R jusqu’à 22%.

