LVMH: plan d'actionnariat salarié international

(CercleFinance.com) - LVMH annonce le lancement de 'LVMH Shares', un plan d'actionnariat salarié international qui s'adresse à 70% de son effectif global, et sera déployé dans 11 pays et régions en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.



'Grâce à des conditions de souscription préférentielles, ce plan est l'occasion d'associer les collaborateurs au développement du groupe. C'est également une marque de reconnaissance pour leur travail et leur engagement au quotidien', explique LVMH.



Le prix de souscription, fixé le 18 octobre, sera égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action sur Euronext Paris durant les 20 jours de Bourse précédant cette décision, diminuée d'une décote de 20%. Les salariés éligibles à l'offre bénéficieront d'un abondement.



L'opération portera sur un nombre maximum de 200.000 actions nouvellement émises. La période de souscription s'étendra du 24 octobre au 13 novembre et la livraison des titres est prévue pour le 18 décembre prochain.





Valeurs associées LVMH 611,00 EUR Euronext Paris 0,00%