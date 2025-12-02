 Aller au contenu principal
LVMH : Pietro Beccari nommé PDG de LVMH Fashion Group
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 09:10

LVMH LVMH.PA a annoncé mardi la nomination de Pietro Beccari au poste de président-directeur général de LVMH Fashion Group, à compter du 1er janvier 2026.

Avec une période de transition, il succèdera à Sidney Toledano, précise un communiqué du groupe de luxe français.

Pietro Beccari cumulera ces nouvelles responsabilités avec celles qu'il exerce actuellement en qualité de PDG de Louis Vuitton, précise un communiqué du groupe de luxe.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

LVMH
642,0000 EUR Euronext Paris +0,75%
