LVMH: partenariat avec Remo Ruffini autour de Moncler

(CercleFinance.com) - Le géant français du luxe LVMH a annoncé jeudi soir avoir fait l'acquisition d'une participation de 10% dans Double R, un véhicule d'investissement détenant environ 15,8% du capital de Moncler.



Double R est contrôlé par Ruffini Partecipazioni, la holding de Remo Ruffini, le fondateur et PDG du fabricant italien de vêtements d'extérieur de luxe.



Selon les termes de l'opération, Double R a prévu d'augmenter sa participation dans Moncler pour atteindre un niveau maximum de 18,5% à travers des achats complémentaires d'actions Moncler durant une période d'environ 18 mois.



Le financement de ces achats sera réalisé par LVMH, qui compte augmenter sa participation dans Double R jusqu'à un maximum d'environ 22%, soit l'équivalent - indirectement - de 2,2% du capital de Moncler.



Dans un communiqué, les deux parties soulignent que ce partenariat renforcera la position de Remo Ruffini en tant que principal actionnaire de Moncler.



Ce dernier continuera, en tant que PDG, à définir la stratégie et à piloter le développement du groupe Moncler.



LVMH, en tant qu'actionnaire minoritaire stable et de long terme de Double R, dit soutenir la vision de Remo Ruffini pour le futur du fabricant de doudounes haut de gamme et disposera de la possibilité de nommer un membre au sein de son conseil d'administration.



'Du point de vue de LVMH, cette opération constitue une opportunité intéressante au vu du récent accès de faiblesse ayant touché le secteur du luxe', réagissent ce matin les analystes de RBC.



Au cours de clôture d'hier, le titre Moncler accusait une baisse de 13% depuis le début de l'année, donnant une capitalisation d'environ 14 milliards d'euros.



A la Bourse de Milan, l'action Moncler amorçait un vigoureux rebond de plus de 8% vendredi matin, à tel point que sa cotation a dû être réservée à la hausse.



A Paris, le titre LVMH s'octroyait une progression de près de 2%.





