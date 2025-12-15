 Aller au contenu principal
LVMH : part à l'assaut de la résistance des 639E
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 12:23

LVMH repart à l'assaut de la résistance oblique baissière issue de 2 précédents sommets (875 et 755E) et qui transite dans la zone des 639E: en cas de franchissement, le 1er objectif sera le comblement du "gap" des 685E du 4 mars dernier, puis de celui des 711E du 14 février.

Valeurs associées

LVMH
631,4000 EUR Euronext Paris +1,10%
