LVMH : ouvre un "gap de rupture" sous 425,65 EUR

HSBC abaisse ses perspectives de ventes et de bénéfices sur LVMH qui ouvre un "gap de rupture" sous 425,65 EUR et comble dans la foulée le "gap" des 421 EUR resté béant depuis le 4 novembre 2020.

Le prochain objectif à la baisse n'est autre que le support oblique baissier moyen terme qui gravite actuellement vers 403 EUR (et 400 EUR d'ici une semaine, niveau qui coïncide avec l'ex-plancher de fin octobre 2020).