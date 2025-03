LVMH: nouveaux directeurs artistiques pour la Maison Loewe information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - LVMH fait part de la nomination de Jack McCollough et Lazaro Hernandez comme directeurs artistiques de la Maison Loewe, dont ils auront donc la responsabilité créative totale de l'ensemble des collections (femme, homme, maroquinerie et accessoires), à partir du 7 avril.



Pour rappel, le numéro un mondial du luxe avait annoncé, en début de semaine dernière, le départ de Jonathan Anderson, qui occupait depuis 2013 le poste de directeur de la création de cette maison espagnole de sacs, vêtements et accessoires.



Cofondateurs de la marque Proenza Schouler, Jack McCollough et Lazaro Hernandez ont été distingués dès leur sortie de la Parsons School of Design, puis ont notamment remporté cinq prix CFDA de 'Designers de l'année' et 'Accessoires de l'année'.





