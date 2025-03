LVMH: nomme un nouveau CEO à la Division Montres information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 10:19









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Jean-Christophe Babin au poste de CEO de la Division Montres. Il va prendre ses fonctions à partir du 1er avril prochain. Christophe Babin va remplacer Frédéric Arnault, CEO de Loro Piana.



Jean Christophe Babin reportera à Stéphane Bianchi et conservera également ses fonctions actuelles de CEO de la Maison Bvlgari.



' Sous l'impulsion de Frédéric Arnault, la Division Montres a engagé une profonde transformation, avec notamment la mise en place de synergies opérationnelles entre les Maisons horlogères du Groupe, et un travail de fond sur les positionnements et enjeux de chacune d'elles ', a déclaré Stéphane Bianchi.





Valeurs associées LVMH 585,2000 EUR Euronext Paris -0,66%