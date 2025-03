LVMH: nominations chez Louis Vuitton, Loro Piana et Dior information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - LVMH a annoncé hier soir avoir procédé à une série de nominations, dont la promotion de Damien Bertrand, l'actuel directeur général de Loro Piana, au poste de directeur général délégué de sa marque de maroquinerie Louis Vuitton.



Frédéric Arnault, qui était jusqu'ici le directeur général de la division montres de LVMH, va prendre le poste de directeur général de la maison de mode italienne Loro Piana.



Enfin, Pierre-Emmanuel Angeloglou, l'actuel patron de Fendi, a été choisi pour devenir le nouveau directeur général de Christian Dior Couture.



Dans un communiqué, le géant du luxe précise que les postes vacants de directeur de la division de montres chez LVMH et de numéro de Fendi seront pourvus ultérieurement.





Valeurs associées LVMH 611,3000 EUR Euronext Paris -0,08%