LVMH : nominations au sein de Moët Hennessy

(AOF) - LVMH annonce que Thomas Mulliez est nommé président-directeur général de Veuve Clicquot Ponsardin, à compter du 1er octobre 2025, et sera rattaché à Jean-Jacques Guiony. Il succède à Jean-Marc Gallot qui quitte le groupe LVMH et dont la nomination comme directeur général sera proposée au prochain conseil d’administration du Paris Football Club. Après 22 ans au sein du Groupe, dont 11 à la tête de Veuve Clicquot Ponsardin, Jean-Marc Gallot continuera d’apporter son expertise à la famille Arnault, actionnaire majoritaire du Paris Football Club.

Thomas Mulliez a rejoint Moët Hennessy en 2020 en tant que directeur général de la région Amérique latine et Caraïbes. En 2023, il a été nommé président EMEA, et en 2025, il est devenu membre du Comex de Moët Hennessy. Thomas Mulliez est sorti diplômé de l'Ecole Polytechnique en 2000.

En outre, LVMH a annoncé la nomination de Laure Baume au poste de présidente EMEA de Moët Hennessy, à compter du 1er octobre 2025, et sera rattachée à Alexandre Arnault. En attendant l'annonce de son successeur et pour assurer une transition efficace, elle continuera d'exercer ses fonctions actuelles de directrice générale de Moët Hennessy France.

Laure Baume a rejoint Moët Hennessy en 2018 en tant que directrice de la clientèle. En 2021, elle a été nommée directrice générale de MHD France, menant la transition vers Moët Hennessy France. Laure Baume est diplômée de HEC Paris (promotion 1998).

=/ Points clés/=

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, leaders mondiaux, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Revenus de 87,4 Mds€ réalisés entre l’Europe pour 25%, les Etats-Unis pour 25%, le Japon pour 7% et le reste de l’Asie pour 31% ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques (mode & maroquinerie pour 48%, vins & spiritueux pour 7%) puis la distribution sélective pour 21%, les montres & joaillerie pour 13% puis les parfums et cosmétiques ;

- Ambition très simple : accroître le leadership mondial ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,8% du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président-directeur général du conseil de 16 administrateurs avec possibilité de le rester jusqu’à ses 85 ans;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation décentralisée, intégration verticale, de l’approvisionnement aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et sélectivité de la croissance externe ;

- alliance de distribution avec Diageo pour 25% dans les vins & spiritueux,

- rénovation du réseau de distribution de Tiffany, réalisée à 25 % en 2024,

- innovation au service de 3 enjeux :

- attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme DARE pour les innovations en interne, incubateur «LVMH Luxury Lab »,

- R&D dans la cosmétique (400 brevets et 5 centres de recherche), programme « HR New Deal » de fidélisation des collaborateurs,

- digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » pour 2030:

- engagement climat (trajectoire 100% d’’énergie renouvelable sur sites et en boutiques),

- circularité créative : écoconception à 100% des produits et recyclage des matières premières à 70% (31% en 2024),

- traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement du coton, cuir…,

- biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes en 2026, promotion de la polyculture et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas (3,8 en 2024) ;

- Rotation prudente du portefeuille avec des cessions de petites marques et l’acquisition du lunettier de luxe italien Marcolin et du joaillier Pedemonte ;

- Avancées dans le haut de gamme « outdoor » : prise de participation indirecte dans Moncler, savoir-vivre français -acquisition du restaurant « Chez l’ami Louis », partenariats dans la Formule 1 pour une nouvelle visibilité de l’horlogerie et la maroquinerie, séjour de luxe en voilier ou train sous la marque Orient Express ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 9,,2 Mds€ face à 62,7 Mds de capitaux propres et un 10,5 Mds€ d’autofinancement libre.

=/ Défis /=

- Environnement fragile : division Vins et Spiritueux (34% des ventes réalisées aux Etats-Unis) exposée à l’érection de droits de douane américains et divisions mode et maroquinerie freinées par la faiblesse de la demande chinoise, d’où un retrait de 3 % du chiffre d’affaires au 1er trimestre ;

- Ambition 2025 « de renforcer son avance sur le marché des produits de haute qualité » ;

- Dividende 2024 en hausse à 13 € après acompte de 5,5 € et programme de rachat d’actions d’1 Md€ au plus