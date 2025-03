LVMH : nominations au sein de Louis Vuitton, Loro Piana et Christian Dior Couture

(AOF) - Le groupe LVMH annonce les mobilités internes et nominations suivantes au sein de Louis Vuitton, Loro Piana et Christian Dior Couture. Damien Bertrand est nommé directeur général délégué de Louis Vuitton à compter du 10 juin 2025 et deviendra membre du comité exécutif de LVMH en janvier 2026. Il reportera à Pietro Beccari, président-directeur général de Louis Vuitton. Depuis 2021, Damien Bertrand est directeur général de Loro Piana.

Dans son nouveau rôle, aux côtés de Pietro Beccari, Damien Bertrand supervisera les directions produits, la direction de la communication et de l'image, la direction du business planning et du marketing intelligence, la direction du développement durable, ainsi que la direction industrielle.

Frédéric Arnault est nommé directeur général de Loro Piana à compter du 10 juin 2025. Il rejoindra la maison dès le 26 mars prochain pour une période de transition avec Damien Bertrand. Il reportera à Toni Belloni, président de LVMH Italie. Frédéric Arnault est directeur général de la division montres de LVMH. Le remplacement de Frédéric Arnault en tant que directeur général de la division montres de LVMH sera annoncé prochainement.

Pierre-Emmanuel Angeloglou est nommé directeur général de Christian Dior Couture à compter du 15 avril 2025. Pierre-Emmanuel reportera à Delphine Arnault, présidente-directrice générale de Christian Dior Couture. Dans son nouveau rôle, il supervisera les activités commerciales, industrielles, financières et juridiques de Christian Dior Couture.

Depuis 2024, Pierre-Emmanuel Angeloglou a dirigé un portefeuille de marques au sein du LVMH Fashion Group tout en supervisant directement Fendi. Son remplacement au sein de Fendi sera annoncé ultérieurement.