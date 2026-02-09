LVMH : nominations au comité exécutif
Véronique Courtois est nommée présidente-directrice générale de Parfums Christian Dior et de la division Beauté du groupe LVMH. Elle intègre le comité exécutif et, à ce titre elle supervisera l'activité de toutes les Maisons de cette division, tout en conservant ses fonctions à la tête de Parfums Christian Dior, assurant ainsi la continuité managériale et stratégique de cette Maison.
Véronique Courtois a rejoint le groupe LVMH en 2000. Pendant dix ans, elle y a occupé différents postes, notamment sur des fonctions
marketing en France et à l'international, avant de devenir directrice marketing chez Guerlain en 2007. Elle a ensuite rejoint la Maison Christian Dior Couture en 2010 en tant que directrice marketing, avant d'être nommée directrice générale de la marque Parfums Christian Dior en 2012. Elle a été nommée PDG de la Maison Guerlain en 2019, puis présidente et directrice générale de Parfums Christian Dior en mars 2023.
En outre, Antoine Arnault, directeur image & environnement, intègre également le comité exécutif. Il supervisera les sujets d'image, de communication et de développement durable dont il a la pleine responsabilité depuis 2020. Investi sur les questions de durabilité, son expertise au sein du groupe sera essentielle pour la poursuite des actions engagées en faveur de la protection de l'environnement et de la biodiversité qui sont au coeur de la feuille de route LIFE 360.
Début janvier 2024, il devient président du conseil de surveillance de Berluti. En tant que président de Agache Sport, Antoine Arnault est également nommé administrateur du Paris Football Club en novembre 2024.
Stéphane Rinderknech, après avoir mené l'essor de l'hôtellerie et de la division beauté, a pris la décision de poursuivre de nouvelles opportunités de carrière, hors du groupe.
