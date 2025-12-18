LVMH-Laura Burdese nommée directrice générale de Bvlgari

Le géant du luxe français LVMH

LVMH.PA a annoncé jeudi la nomination de Laura Burdese en tant que directrice générale du joaillier italien Bvlgari, à compter du 1er juillet 2026.

Laura Burdese a rejoint le groupe LVMH il y a près de 10 ans, en tant que présidente-directrice générale d’Acqua di Parma, avant de rejoindre Bvlgari en 2022 en qualité de vice-présidente Marketing & Communication, selon un communiqué.

Elle a été promue directrice générale adjointe de Bvlgari, également actif dans l'horlogerie, les parfums et les accessoires de luxe, en juillet 2024.

"Je suis très fier de cette transition fluide d'un grand leader à une dirigeante tout aussi remarquable. Au cours des trois dernières années, Laura et Jean-Christophe ont travaillé, main dans la main, pour orchestrer l'élévation de l'emblématique Maison Bvlgari", affirme dans le communiqué Stéphane Bianchi, directeur général adjoint du groupe LVMH et président-directeur général de LVMH Montres & Joaillerie.

Jean-Christophe Babin continuera à siéger en tant que président du conseil d'administration de Bvlgari, précise le communiqué. Il continuera aussi à exercer les fonctions de président-directeur général des Hôtels Bvlgari et président de la Fondation Bvlgari.

Le groupe contrôlé par Bernard Arnault avait annoncé au début du mois la nomination de Pietro Beccari au poste de président-directeur général de LVMH Fashion Group, à compter du 1er janvier 2026.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)