LVMH : la cassure des 525E préfigure un repli sur les 475E
13/02/2026

La tendance baissière s'impose de nouveau pour LVMH : la cassure des 525E préfigure un repli sur le support des 475E de la mi-septembre mais qui apparaît bien fragile.
LVMH pourrait s'en retourner tester le support majeur des 437E du 26 juin 2025.

LVMH
513,6000 EUR Euronext Paris -2,08%
