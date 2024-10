LVMH : Kim Jones quitte Fendi

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - "Kim Jones et Fendi annoncent conjointement que Kim Jones quitte ses fonctions de directeur artistique des collections femme et couture de la Maison", a indiqué vendredi dans un communiqué la marque italienne de prêt-à-porter de luxe, propriété du géant du luxe français LVMH. Pendant quatre ans, il a travaillé comme styliste de mode féminine pour Fendi. Il se consacrera désormais pleinement à son rôle de directeur artistique chez Dior Homme. LMVH a indiqué que le nom de son successeur serait annoncé "en temps voulu".

