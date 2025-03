LVMH : Jean-Christophe Babin nommé CEO de la division montres

(AOF) - LVMH a nommé Jean-Christophe Babin au poste de CEO de la division montres, à compter du 1er avril 2025. Il remplace Frédéric Arnault, CEO de Loro Piana. Jean Christophe Babin reportera à Stéphane Bianchi, directeur général adjoint du groupe LVMH, et conservera par ailleurs ses fonctions actuelles de CEO de la Maison Bvlgari.

Dans son nouveau rôle, Jean-Christophe Babin poursuivra le travail initié par Frédéric Arnault, construisant et orchestrant avec les Maisons Hublot, TAG Heuer et Zenith leurs stratégies de développement et d'élévation, à l'image du travail accompli précédemment pendant douze ans pour TAG Heuer, puis pour Bvlgari depuis 2013.

Julien Tornare, CEO de Hublot, Antoine Pin, CEO de TAG Heuer et Benoit de Clerck, CEO de Zenith lui reportent.

Diplômé d'HEC Paris, Jean-Christophe Babin a commencé sa carrière en 1983 dans des fonctions commerciales et marketing successivement chez Procter & Gamble en France, puis Benckiser et Henkel en Italie. En 2000, il rejoint LVMH en tant que CEO de TAG Heuer, qu'il dirigera pendant douze ans. Il prend ensuite la direction de Bvlgari au printemps 2013.

