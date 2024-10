LVMH investit pour la première fois dans une boisson sans alcool, French Bloom

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Moët Hennessy, la division vins et spiritueux du géant du luxe LVMH, investit pour la première fois dans une boisson sans alcool, avec une prise de participation "autour de 30%" dans la marque de vins effervescents sans alcool French Bloom.

"Cette collaboration s'inscrit dans les initiatives stratégiques clés de Moët Hennessy", a déclaré le PDG de Moët Hennessy Philippe Schaus, cité dans un communiqué mardi.

La participation est "autour de 30%", selon Moët Hennessy qui confirme une information de Bloomberg.

French Bloom a été créé en 2021 par Maggie Frerejean-Taittinger, ancienne directrice guide chez Michelin, et Constance Jablonski, mannequin. Elles on été rejointes par Rodolphe Frerejean-Taittinger, mari de Maggie et PDG de Champagne Frerejean Frères et PDG de French Bloom.

French Bloom est présent dans 30 pays et a produit cette année 500.000 bouteilles dont les prix vont de 29 euros pour le blanc effervescent à 109 euros pour la cuvée vintage 2022.

"Avec Moët Hennessy, nous avons trouvé un partenaire qui partage notre vision pour l'avenir de la catégorie sans alcool", déclarent Maggie Frerejean-Taittinger et Constance Jablonski, citées dans le communiqué.

"Je suis persuadé que nos expertises complémentaires et notre passion commune pour l'innovation, nous permettront d'accélérer notre développement", estime pour sa part Rodolphe Frerejean-Taittinger, également cité dans le communiqué.

Moët Hennessy, le M et le H du numéro un mondial du luxe LVMH, est la division qui a connu le plus fort recul des ses ventes lors du premier semestre à 2,8 milliards d'euros (-12%), pénalisée par une faible demande de cognac en Chine et une "normalisation" de la demande de champagne.

La division comprend des nom tels que Dom Pérignon, Krug, Ruinart, Cheval Blanc ou encore Château d'Yquem.