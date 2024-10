Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: investissement dans les vins effervescents sans alcool information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Moët Hennessy, la division de vins et spiritueux du groupe LVMH, a annoncé mardi soir avoir réalisé un investissement stratégique dans French Bloom, un producteur de vins effervescents sans alcool.



Créé en 2021 par deux amies de longue date, Maggie Frerejean-Taittinger et Constance Jablonski, French Bloom a élaboré - après plusieurs années de recherche et développement - un processus de vinification et de désalcoolisation à partir de chardonnay et de pinot noir français.



'Ce rapprochement reflète la vision commune de Moët Hennessy et de French Bloom pour construire ensemble l'avenir des vins effervescents sans alcool', indique Moët Hennessy, qui précise avoir pris une part minoritaire dans la société.



French Bloom, qui est déjà distribué dans plus de 30 pays en moins de trois ans, est dirigé par Rodolphe Frerejean-Taittinger, le mari de Maggie Frerejean-Taittinger, qui occupe le poste de PDG.



Celui-ci souligne que le soutien de Moët Hennessy devrait permettre à sa société d'accélérer son développement sur une catégorie des effervescents 0.0% d'alcool 'en rapide évolution'.





