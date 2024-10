Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: Hedi Slimane quitte la Maison Celine information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - LVMH annonce le départ de Hedi Slimane, directeur de la création artistique et de l'image de la Maison Celine depuis janvier 2018.



'Sous sa direction artistique et créative, Celine a connu une croissance exceptionnelle et s'est affirmée comme une maison de couture française incontournable', indique le communiqué.





Valeurs associées LVMH 666,00 EUR Euronext Paris +0,30%