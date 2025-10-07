 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 992,21
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LVMH : grimpe de +3%, franchit 556E
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 12:17

LVMH grimpe de +3% et franchit 556E : le géant du luxe pulvérise la résistance des 547E, ex-plancher 5 et 21 novembre 2024, et se dirige vers la fermeture du 'gap' des 571,3E du 2 avril.

Valeurs associées

LVMH
558,0000 EUR Euronext Paris +3,26%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank