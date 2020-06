Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH-Frédéric Arnault prend la tête de TAG Heuer Reuters • 04/06/2020 à 17:07









4 juin (Reuters) - LVMH LVMH.PA : * FRÉDÉRIC ARNAULT NOMMÉ PDG DE TAG HEUER À COMPTER DU 1ER JUILLET * STÉPHANE BIANCHI PREND LA TÊTE DE LA DIVISION MONTRES ET JOAILLERIE DE LVMH À COMPTER DU 1ER JUILLET Texte original: https://bit.ly/2U7YLSr Pour plus de détails, cliquez sur LVMH.PA (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -0.86%