LVMH et Kering montent après un changement de recommandation de Morgan Stanley

Le logo Louis Vuitton est vu à l'extérieur d'une boutique sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris

Les deux grandes valeurs du luxe en Europe, LVMH et Kering, montent mardi en Bourse après un changement de recommandation de la part de Morgan Stanley pour tenir compte d'un "choc d'offre créative" constaté dans le secteur.

La banque américaine d'investissement est passée de "pondération en ligne" à "surpondérer" sur LVMH et Kering, ce qui permet à ces deux titres de gagner respectivement 1,46% et 2,27% et de se classer dans le Top 5 de l'indice CAC 40 vers 08h05 GMT.

En comparaison, au même moment le CAC 40 se replie de 0,44% et l'indice large Stoxx 600 décline de 0,19%.

Morgan Stanley a en revanche abaissé sa recommandation sur Hermès à "pondération en ligne", ce qui fait reculer le titre de 0,70%.

Selon Morgan Stanley, un nouvel élan de créativité, ainsi qu'un mouvement de balancier de la mode vers le maximalisme, peuvent créer une situation où "l'offre pourrait créer sa propre demande".

Kering est désormais en tête de liste de l'intermédiaire dans le luxe, estimant que "l'histoire est en train de changer" sous la direction de son nouveau directeur général Luca de Meo dont il salue les débuts créatifs prometteurs sur les marques Gucci et Bottega Veneta.

Pour LVMH, Morgan Stanley souligne l'évolution positive au sein de la nouvelle direction créative chez Dior où, selon lui, le sentiment semble avoir changé "du jour au lendemain", ainsi que chez Celine et Fendi.

En revanche, il note que la croissance d'Hermès se normalise d'un pourcentage à deux chiffres vers un pourcentage à un chiffre élevé, tandis que la marque phare de Prada, Miu Miu, fait face à des risques liés à une concurrence croissante.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec Mateusz Rabiega, édité par Blandine Hénault)