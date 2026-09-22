LVMH : entre baisse et sortie du top ten européen, que se passe-t-il pour le géant du luxe?

LVMH chute en Bourse: pourquoi le géant du luxe décroche, et quels atouts conserve-t-il pour séduire encore les investisseurs? ( crédit photo : Getty Images )

L'action LVMH évolue désormais autour de 411 euros, des niveaux plus observés depuis novembre 2020 et bien loin des 900 euros dépassés en 2023. Le titre accuse une baisse d'environ 10% depuis un mois et de 45% sur trois ans. Pour l'investisseur, cette correction drastique place désormais LVMH parmi les valeurs les plus «abordables» de son industrie. Le géant mondial du luxe conserve pourtant de précieux atouts.

Sommaire:

Une glissade boursière marquée et une forte destruction de valeur

La Chine et le Moyen-Orient pèsent sur la demand e

Des raisons d'espérer malgré la tempête

Quand le marché décidera-t-il que le pire est passé?

Une glissade boursière marquée et une forte destruction de valeur

Avec un repli de 10% sur un seul mois et de l'ordre de 45 à 50% par rapport à ses sommets historiques de 2023, l'action LVMH traverse une zone de turbulences majeures. Cette dégringolade s'accompagne d'une destruction de valeur vertigineuse: près de 100 milliards d'euros de capitalisation boursière ont été perdus depuis le début de l'année. Une sanction d'une telle ampleur a des répercussions directes sur l'échiquier boursier européen. Le groupe vient de sortir du top 10 des plus importantes capitalisations européennes. Il a par ailleurs été détrôné mardi 15 septembre par L'Oréal en tant que première capitalisation du CAC 40.

La Chine et le Moyen-Orient pèsent sur la demand e

Cette mauvaise performance hebdomadaire et mensuelle intervient alors que les investisseurs restent prudents après les dernières publications financières. De janvier à fin juin, le mastodonte français a enregistré un chiffre d'affaires en repli de 3%, à 38,6 milliards d'euros, en données publiées, un niveau toutefois supérieur aux attentes. En organique, le chiffre d'affaires progresse en revanche de 2%. Au seul deuxième trimestre, les ventes ont progressé de 3 % en organique et la dynamique de la division phare de la Mode et de la Maroquinerie s'est améliorée. Malgré tout, le compte n'y est pas pour les investisseurs face aux incertitudes macroéconomiques globales.

Car les vents contraires s'accumulent pour le fleuron français. Parmi les principaux points de pression pour le secteur:

Une demande chinoise encore poussive, alors que le pays reste un marché majeur pour le luxe ;

Un environnement géopolitique et économique incertain, qui pèse notamment sur les dépenses touristiques et la consommation discrétionnaire.

Plus largement, la hausse des prix pratiquée ces dernières années par les grandes maisons semble également avoir atteint certaines limites. Une partie des consommateurs dits «aspirants», moins fortunés, réduit ses achats de produits très haut de gamme lorsque le contexte économique se dégrade. Reuters évoque ainsi un déplacement de la consommation chinoise vers des catégories de beauté premium, moins coûteuses que les sacs de luxe. Globalement, c'est tout de même l'ensemble du secteur du luxe qui souffre: la correction n'est pas propre à LVMH.

Des raisons d'espérer malgré la tempête

Pour autant, il serait prématuré de dresser un tableau totalement négatif. Paradoxalement, la faiblesse actuelle de la confiance des consommateurs pourrait constituer un signal favorable à moyen terme. Les stratégistes de JPMorgan soulignent qu'un moral des ménages particulièrement dégradé a historiquement souvent précédé des phases plus favorables pour les valeurs de consommation.

La tendance de fond reste également porteuse: la création de richesse se poursuit dans plusieurs régions du monde, notamment en Asie du Sud-Est, en Inde et au Moyen-Orient. Pour LVMH, la diversification géographique et la puissance de marques comme Louis Vuitton et Dior constituent également des atouts.

Le groupe conserve par ailleurs une rentabilité élevée. Sa marge opérationnelle s'est maintenue à 22,5% au premier semestre 2026, contre 22,6% un an plus tôt. Le résultat net part du groupe est, lui, resté quasiment stable à 5,7 milliards d'euros.

Quand le marché décidera-t-il que le pire est passé?

Négocié autour de 411 euros, le titre évolue désormais à son plus bas niveau depuis novembre 2020. Cette correction a fortement comprimé sa valorisation par rapport aux niveaux observés ces dernières années. LVMH fait ainsi partie des valeurs les moins chères de son industrie selon plusieurs critères de valorisation, même si cette appréciation dépend de l'indicateur retenu.

Les analystes restent toutefois partagés. HSBC a récemment abaissé sa recommandation de « acheter » à « conserver », tandis que d'autres bureaux d'analyse restent plus confiants dans la capacité du groupe à se redresser.

À environ 411 euros et proche de ses supports, le titre teste donc la patience des actionnaires. Les prochains trimestres seront déterminants: une amélioration durable de la demande, notamment en Chine, et la fin des tensions au Moyen-Orient pourraient permettre au géant du luxe de retrouver progressivement la confiance des investisseurs.