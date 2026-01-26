LVMH, des actionnaires veulent en savoir plus sur la succession
Bernard Arnault, qui est à la tête de LVMH depuis près de 40 ans a cinq enfants, qui sont tous impliqués dans la gestion du groupe.
Pour Stefan Bauknecht, cité par Reuters et gérant actions chez DWS, filiale de Deutsche Bank et douzième actionnaire du géant français, "la planification de la succession apparaît aujourd'hui incertaine et opaque".
Même son de cloche pour Ariane Hayate, gérante de fonds européens chez Edmond de Rothschild, toujours citée par l'agence de presse : "il y a dix ans, le sujet de la succession n'était pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il devient un facteur de risque et induit une décote de gouvernance sur la société".
Pour rappel, au mois d'avril dernier, une majorité écrasante d'actionnaires avait soutenu la prolongation du mandat de Bernard Arnault, même si "quelques votes dissidents ont été enregistrés" ajoute Reuters.
Bernard Arnault a prolongé, pour la deuxième fois, la limite d'âge de ses fonctions cumulées de directeur général et président, pour la porter à 85 ans. Il fêtera ses 77 ans le 5 mars prochain.
Valeurs associées
|589,5000 EUR
|Euronext Paris
|-0,32%
