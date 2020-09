Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH déplore la "mauvaise foi" de Tiffany, dit n'avoir jamais tenté de renégocier l'accord Reuters • 09/09/2020 à 17:21









(Bien lire au deuxième paragraphe "Jean-Jacques") PARIS, 9 septembre (Reuters) - LVMH n'a jamais tenté de renégocier le prix et les termes de l'acquisition de Tiffany, et le joaillier américain fait preuve de mauvaise foi quand il accuse le groupe de luxe de tarder dans la communication des éléments nécessaires pour obtenir l'aval des autorités européennes de la concurrence, a déclaré mercredi le directeur financier de LVMH. LVMH ne pouvait pas prendre le risque que l'acquisition de Tiffany soit repoussée à plusieurs reprises, a ajouté Jean-Jacques Guiony, invoquant la nécessaire clarté due aux actionnaires du groupe sur sa stratégie. Le géant français du luxe a auparavant évoqué l'abandon du projet d'acquisition du joaillier américain TIF.N , qui a riposté en saisissant la justice américaine pour l'obliger à boucler cette opération estimée à 16,2 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros). L8N2G62R4 (Sarah White version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

